Ситуация с COVID–19 в Литве ухудшается, жители боятся остаться без медицинских услуг

"Ситуация очень сложная, ребенку 14 лет, он не был привит, заразился от близких у себя дома", – сказал в четверг журналистам министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

В реанимациях сейчас лежат 116 больных коронавирусом. Министр сказал, что когда их станет 200, ситуация будет такой же, какая была зимой.

"С этого момента врачам придется выбирать, чью жизнь спасать, а чью уже нет", – сказал министр.

Сейчас ресурсы больниц брошены на лечение больных коронавирусом, в Литве в больницах лежат больше 1000 больных этим вирусом. Больницы сообщают о закрывающихся отделениях и ограничении плановых услуг. Медицинские услуги ограничены в Шяуляйской больнице, в Сантаришкской клинике, в Клайпедской университетской больнице.

Пациенты из районов уже ощутили результат этого явления.

"Мне как раз сейчас надо делать пятую операцию", – сказала LNK одна женщина.

Мужчина заметил, что придется потерпеть, выхода нет: "Придется ждать, ничего не поделаешь".

Новых больных распределяют по вспомогательным больницам.

Таурагская больница уже закрыла детское и психиатрическое отделения, Гаргждайская детское отделение. В Кретингской больнице вместо педиатрического отделения будет работать отделение для больных коронавирусом. Будут проводить меньше хирургических операций.

"Появились очаги в самих больницах, поэтому пришлось открывать отделения в других больницах. Надо готовиться к росту", – сказал LNK глава Клайпедской больницы Винсас Янушонис.

В Мариямполе ситуация также напряженная. Пока больница предоставляет все услуги, но отделение для больных коронавирусом и реанимация переполнены. Планируют закрыть терапевтическое отделение.

"Мы это планируем сделать уже сейчас, плановые операции переносим, перераспределяем на декабрь, январь. Поскольку физически мы их не можем делать", – сказал глава Мариямпольской больницы Мантас Чесна.

В Кретинге ситуация также непростая.

"Нам, пожилым людям, нужны разные услуги. Очень будет жаль", – сказала жительница города.

Министр здравоохранения Дулькис сказал, что ситуация лучше, чем год назад, тогда уже предоставление услуг было ограничено.

"Сейчас идет перераспределение, чтобы не пришлось останавливать предоставление услуг вообще. То же и с коронавирусом, часть нагрузки берут на себя небольшие больницы", – сказал он.