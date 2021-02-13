"Вы уже знаете, какие решения были приняты на этой неделе, их я повторять не буду. Вчера вечером состоялось совещание экспертов, на котором обсуждался вопрос медицинских масок.
Особенно вопрос, насколько они эффективны на улице, если рядом нет других людей, или между людьми соблюдают расстояние два и больше метров. Чтобы лучше рассмотреть этот вопрос, для участия в заседании пригласили представителей Минздрава, Института гигиены, представителя Кафедры медицины труда и коллегу Римаса Янкунаса, который в обществе часто критически отзывается о масках", – писал в социальной сети Янкунас.
По его словам, дискуссия длилась около двух часов, но особых противоречий не было: была сформирована единая позиция - улучшение эпидемиологической ситуации позволяет пересмотреть требования к ношению масок.
"Я думаю, это лишь вопрос времени, когда вступит в силу новая формулировка", – прибавил профессор.
По его словам, маски по-прежнему будут обязательны во всех случаях в помещениях и на улице, если невозможно сохранять дистанцию в два метра.
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