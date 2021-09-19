Ситуация с COVID-19 ухудшается: надо ли ужесточать ограничения

Глава Института медицинского права Римас Янкунас сказал, на Delfi TV сказал, что особых перемен пока не видит.

"Я бы сказал, что сейчас ничего не происходит, плохо уже давно. Существенный показатель – не это, а рост смертности", - сказал специалист.

"Плохо все. Я бы сказал, что надо видеть избыточную смертность в долгосрочном периоде, мы сейчас берем одну болезнь, и получаем искаженную картину. Эта болезнь все испортила – все испортила и сама болезнь и меры по ее обузданию. Сейчас запущенные болезни стали настоящим бичом", – сказал собеседник.

Профессор биохимии ВУ Даумантас Матулис считает, что сейчас нет повода для ужесточения ограничений, ведь все зависит от сознательности людей.

"От того, носят ли они маски, серьезно ли относятся к ситуации. Некоторые люди устали, поэтому попытки ужесточить требования обычно не действуют. Взгляните на Италию, она пытается ввести принудительную вакцинацию, я считаю, что в Литве это сделать было бы сложно", – считает он.

Янкунас заметил, что сейчас не прислушиваются к мнению умных людей: "<...> давно не слушают умных людей, их подвергают цензуре. <...>. Избыточная смертность - последствие долгосрочного плохого управления ковидом".

"По данным проведенного в Литве исследования, привитые в 20 раз меньше рискуют умереть от ковида, чем не привитые, в процентах это 84-97%. Представьте, насколько велика польза прививок. (...) Я вижу в Литве смерти среди привитых 60-летних, но, к сожалению, некоторых людей и вакцина не спасет, поскольку их здоровье и без того было слабым, у ни были другие болезни", - сказал ученый.

Янкунас считает что процесс вакцинации хорошо проходил до середины марта. "Происходящее с весны мне сложно понять, – не оценивают соотношение риска и вреда, забывают о рисках, и процесс вакцинации проходит лишь бы как. Я не понимаю, зачем прививают переболевших, ведь пока у нас нет клинических данных", - сказал собеседник.

Он критикует вакцинацию не направленную на целевые группы, поскольку сейчас прививают больше молодежи, а не тех, кто в группе риска, кому больше 80.

"Что мы делаем с вакцинацией? Привив 30% тех, кого надо, мы бы сделали больше, чем сейчас, привив 70%. Я в этом убежден. Ведь тогда обезопасили бы людей из группы риска. Достаточно смертей и среди привитых", – сказал Янкунас.

"Очевидно, что мы должны концентрироваться на жителях старшего возраста. Они находятся в наибольшей опасности. Но им предлагалось, были созданы условия. Я думаю, надо ездить к каждому такому человеку, особенно пожилому. Им надо предлагать, не заставляя. Я понимаю, что в группе старше 80 лет привито немного людей, а могло бы быть намного больше, как в Дании. Тогда значительно снизилась бы смертность. Но люди сомневаются, боятся вакцин. И решают не прививаться. Они читают разную информацию и не хотят прививаться", – сказал Матулис, заметив, что после вакцинации люди умирают редко.

"Что касается более молодых, то в каждой группе риск разный. Чем моложе, тем меньше риска умереть. И что касается детей, тут есть своя польза, но и вред <...>. Но от прививок умирают очень редко. Этими показателями манипулируют. Где можно найти связь - единицы на миллион", – сказал Матулис.

"В одних странах ситуация мягче, в других жестче. например, во Франции и Италии меры более жесткие, чем у нас. В некоторых скандинавских странах они немного мягче, "паспорт возможностей" во Франции вызвал волну протеста, но там требования жестче, чем у нас. (...) Мне грустно, что у нас "паспорт возможностей" вносит раздор в отношения людей, что есть обуженные, они говорят, что не хотят прививаться: это нужно, чтобы защитить уязвимые группы, которые нельзя прививать. Все это нужно ради таких людей. Некоторые люди пережили трансплантации, у них слабый иммунитет, есть другие люд, которым вакцина противопоказана. Чем больше людей привьется, тем меньше шансов заразиться будет и таких людей", – сказал Матулис.

Он поднимает вопрос эффективности вакцинации молодежи, а особенно детей, ведь сами дети обычно болеют ковидом в легкой форме.

"Я думаю, у человека есть право на смерть, но нет права на убийство. Это не такой простой вопрос, как кажется. Мы должны постараться ради других. Я согласен с мнением, что вакцинация детей и молодежи - открытый вопрос. Быть может, лучше даже, если они переболеют, чем привьются, ведь они чаще всего переносят болезнь в легкой форме", – сказал Матулис.