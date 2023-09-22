Ситуация с безопасностью на дорогах ухудшается, поэтому предлагается ужесточать действующие правила

Недалеко от Вильнюса полиция провела рейд, за несколько часов был установлен целый ряд нарушений: в одном случае полиция отменила действие техосмотра, в другом случае водитель был наказан за управление автомобилем с уже недействительными временными номерами, был случай управления автомобилем без необходимой страховки.
"Моя личная машина вчера сломалась, я взял ту, которую продавали, не знал, что что-то не действует, не проверял документы", - сказал в свое оправдание водитель.
Еще один участник движения, которого остановила полиция, вез слишком много бревен, которые к тому же не были хорошо закреплены. Самое печальное, что попались во время рейда и нетрезвые водители.
"С утра в Вильнюсе полиция установила троих нетрезвых водителей. В двух случаях норма не была превышена. Но это показывает, что существует серьезная проблема с пьяным вождением, необходимо, чтобы общество нетерпимо относилось к таким нарушениям", – сказал Витаутас Грашис, начальник Бюро общественного порядка Департамента полиции.
По данным полиции, литовские водители все еще любят алкоголь и скорость. Правда, в течение некоторого времени в Литве снижалось количество людей, гибнущих в ДТП. Например, в 2006 году на дорогах погибли 760 человек, а 2016 г. – 188, в 2022 г. - 120 человек. Но сейчас ситуация стала ухудшаться.
"Число погибших на дорогах выросло на 30%", – сказал Грашис. В 1/3 случаев причина несчастья - высокая скорость. Скорость превышают и пьяные, и трезвые водители. Особенно много ДТП было зафиксировано весной.
"В некоторых случаях виновники ДТП даже не должны были находиться за рулем – у них не было прав на вождение или же они несколько раз были наказаны за нарушение ПДД и лишены прав. Такие вот люди, которые начинают вести себя неадекватно, появляются в потоке, они и становятся виновниками, может быть, таких нетипичных ДТП, из-за которых растет число погибших на дорогах", – сказал представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Айварас Вилькялис.
Департамент полиции выступает с предложениями по снижению числа людей, гибнущих на дорогах. Сейчас рассматривают возможность возвращения системы штрафных баллов – если человек в течение определенного времени набирает установленное количество штрафных баллов, его лишают прав.
"Мы в свое время отказались от этой системы, поскольку это слишком большое бремя, дорогая административная процедура, мы считаем, что надо испробовать и другие меры, убедить участников движения соблюдать правила. Опять-таки полностью отказаться от системы штрафных баллов мы не планируем, может, вернемся к ней позже, сначала посмотрим, как действуют новые предложения", – сказал Грашис.
Предлагается значительно увеличить штрафы за нарушение скорости, за вождение без прав. Кстати, бывший глава полиции и премьер Саулюс Сквернялис сам когда-то выступал за возвращение системы баллов, но сейчас он считает самой большой проблемой упразднение Дорожной полиции.
"Общие функции переброшены на Бюро полиции, нынешние данные вызывают беспокойство, нужны какие-то существенные перемены, идеи, стратегии, что делать, их нет, тогда хватаются за те, которые когда-то оправдали себя, но изжили себя, сейчас они еще больше ослабили бы контроль", – считает бывший глава МВД Саулюс Сквернялис.
Сейчас на многих дорогах устанавливают новые посты контроля скорости, но они покрывают всего 6% сети дорог.
"На всех остальных участках полиция контролирует скорость в определенные дни. Это не значит, что под контролем вся сеть, где возможны нарушения. Поэтому мы не можем сказать, что установили радары, и сейчас на всей сети дорог ведется контроль. Их число, видимо, еще надо пересмотреть", – сказал Вилькялис.
Сколько радаров установят дополнительно, еще решают, но последняя новость такова - посты контроля скорости, фиксирующие среднюю скорость, появятся, и на автомагистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда.