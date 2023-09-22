Ситуация с безопасностью на дорогах ухудшается, поэтому предлагается ужесточать действующие правила

"С утра в Вильнюсе полиция установила троих нетрезвых водителей. В двух случаях норма не была превышена. Но это показывает, что существует серьезная проблема с пьяным вождением, необходимо, чтобы общество нетерпимо относилось к таким нарушениям", – сказал Витаутас Грашис, начальник Бюро общественного порядка Департамента полиции.

Еще один участник движения, которого остановила полиция, вез слишком много бревен, которые к тому же не были хорошо закреплены. Самое печальное, что попались во время рейда и нетрезвые водители.

"Моя личная машина вчера сломалась, я взял ту, которую продавали, не знал, что что-то не действует, не проверял документы", - сказал в свое оправдание водитель.

Недалеко от Вильнюса полиция провела рейд, за несколько часов был установлен целый ряд нарушений: в одном случае полиция отменила действие техосмотра, в другом случае водитель был наказан за управление автомобилем с уже недействительными временными номерами, был случай управления автомобилем без необходимой страховки.

По данным полиции, литовские водители все еще любят алкоголь и скорость. Правда, в течение некоторого времени в Литве снижалось количество людей, гибнущих в ДТП. Например, в 2006 году на дорогах погибли 760 человек, а 2016 г. – 188, в 2022 г. - 120 человек. Но сейчас ситуация стала ухудшаться.

"Число погибших на дорогах выросло на 30%", – сказал Грашис. В 1/3 случаев причина несчастья - высокая скорость. Скорость превышают и пьяные, и трезвые водители. Особенно много ДТП было зафиксировано весной.

"В некоторых случаях виновники ДТП даже не должны были находиться за рулем – у них не было прав на вождение или же они несколько раз были наказаны за нарушение ПДД и лишены прав. Такие вот люди, которые начинают вести себя неадекватно, появляются в потоке, они и становятся виновниками, может быть, таких нетипичных ДТП, из-за которых растет число погибших на дорогах", – сказал представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Айварас Вилькялис.