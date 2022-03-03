Ситуация развивается не по путинскому сценарию: сообщают о жутких действия российских военных – и это только начало

В передаче "День на Delfi" он сказал, что самое грустное, что во время войны мишенью стали мирные жители, города, где нет никаких военных объектов.

"Грустно говорить, но это было видно уже на второй день войны, когда подтвердили сообщения, что российские военные действуют против мирного населения, жилых районов, где нет военных объектов. Это грустный и беспокоящий факт – чем дальше, тем больше ведется обстрел жилых районов, спальных районов. Скажем, Харьков, город, в котором нет никаких крупных военных объектов, нет никакой логики стрелять по нему из залпового оружия, такого как "Град". Мы видели картину использования, видимо, "вакуумной бомбы", она по сути вызывает масштабные разрушения, травмы. Есть сообщения об использовании другой техники для уничтожения, разрушения", – сказал Навис.

По его словам, уже есть доказательства зверских убийств гражданского населения – российские военные даже стреляют им в спины.

"На самом деле, есть такие масштабные вещи, они видны, а есть свидетельства отдельных людей, например, о том, что российские военные стреляют мирным жителям в спину, и эти факты подтверждены, зафиксированы. Я думаю, после этой ужасной войны, которая сейчас идет, будут возбуждены дела по факту преступлений против человечности и ответить должен будет режим, которым управляют Путин, Шойгу, Герасимов, глава генштаба, и сами командующие, которые в ответе за эти операции и гибель этих мирных жителей", – сказал собеседник.

На вопрос, можно ли сказать, что мир еще не видел такой страшной войны, собеседник ответил, что эта война отличается особой жестокостью именно потому, что направлена против мирных жителей.

"Видимо, войны, подобной этой, мы не видели со времен ВМВ, конечно, эту войну мы видим вблизи, ее освещают СМИ, соцсети, ясно видны разрушения, ранения, но, конечно, преступления против человечности были и до этого. Я не могу не упомянуть российско-сирийские действия в Алеппо, в Сирии, где применили химическое оружие и, видимо, еще до этого не дошло, но, когда знаешь, какое безумие эта война вообще и видишь, как режим, не только российский, но и белорусский, оба диктатора, оба государства, агрессора за это в ответе.

Когда видишь, что все идет не по плану, не по российскому плану, и видишь отчаянность генералов, видимо, на них давят руководители режима и переход к, к сожалению, классической российской тактике, неравному бою с противником, когда разрушаются города и в принципе стараются покалечить больше мирного населения, чтобы запугать общество, чтобы оно не сопротивлялось, но мы видим обратную ситуацию, (...) какую гордость вызывает борьба украинцев, решимость защищать свою культуру, весь мир, Европу и мирные жители голыми руками останавливают танки, пытаются остановить их своими телами. Подобные героические действия мы видели 13 января в нашей столице, когда люди своими телами пытались остановить танки", – сказал Навис.

Он оценил и фото Лукашенко у карты.

"Я бы с осторожностью оценивал подобную информацию, если она появилась на российских, белорусских каналах или на якобы независимых каналах, которые работают на кремлевский или белорусский режим. Есть немало дезинформации, пропаганды и т.д. Эта война особенна тем, что немалую часть занимают цифровые ресурсы, СМИ.

Мы должны понять, что реальные планы хранятся в тайне, они просто так не всплывают на всеобщее обозрение. Говорить о том, что там отмечено, надо осторожно и надо оценивать еще одну психологическую операцию, которую Минск с Кремлем пытаются провернуть на Западе. Я бы сказал, я осторожно это оцениваю", – сказал Навис.

Он сказал, что ресурсов у России есть немало, и война быстро не завершится.

"Я еще раз хочу сказать, эта война - безумие, которое начал российский режим, она нелогична и нерациональна – эти действия ни к чему не ведут, они никак не могут помочь добиться каких-то целей. Мы можем понять, что война - последняя, жесткая, жестокая дипломатическая мера, с помощью которой можно чего-то добиться, каких-то целей, из-за которых она была начата, но в данном случае совершенно ясно, что Россия ничего не добьется, и только ждет полный коллапс, вовлекающий и Беларусь, Которая еще какое-то время тут барахталась, и говорить о рациональности каких-то решений режима наивно, поэтому говорить, что закончатся деньги, другие ресурсы - тоже наивно. Баллистические ракеты готовы, они есть, снаряды есть, танки есть – им не надо ничего покупать. Может, я грубо выскажусь, но автоматы заряжают не евро и не долларами, их заряжают пулями, которые убивают людей. Это грустно", – сказал эксперт.

"У России есть достаточно ресурсов, поэтому говорить, что это все, мы, к сожалению, не можем", - продолжил он