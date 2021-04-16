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Сантаришкская клиника информирует, что на протяжении всей этой недели в инфекционное отделение больницы обращалось много людей: за последние сутки их количество увеличилось до 100. В Вильнюсском регионе заполнено 87% коек, а в столице, по данным на утро 16 апреля - 90%.
Ситуация неспокойная: за последние сутки значительно выросло количество пациентов Сантаришкской клиники
© Vidmantas Balkūnas

Перед выходными дополнительно увеличивают число коек на Планируют оборудовать 20 мест и подготовить еще 10 резервных. Выздоровевших пациентов будут выписывать и в выходные дни.

В алитусской больнице им. С.Кудирки уже заполнено 78% мест, однако помощь этой больнице в случае необходимости готова оказать больница Друскининкай, в которой есть 20 коек для больных COVID-19.

По словам представителя Сантаришкской клиники Аушры Билотене-Мотеюнене, в последние недели требуется больше человеческих ресурсов, поскольку третья волна COVID-19 пришла в процессе активной вакцинации. Поэтому перед следующей неделе обратились в региональные медучреждения с просьбой выделить персонал для работы с ковидными больными в Вильнюсской клинической больнице, если в ней вдруг увеличится количество пациентов.

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