Ситуация неоднозначная: не все в России довольны ценой путинского похода

"Реакция "в России) традиционная. Это две тысячи (участников протеста). Но есть еще кое-что пугающее жителей России - это геополитическая изоляция. то значимый момент. Очень большая часть российского общества прозападная, они мечтают, чтобы их дети получили западное образование (…), если могут, сами едут на Запад (…). Мы знаем, что происходит, знаем о предупреждениях "силовиков". Но понемногу ситуация становится неблагоприятной на разных уровнях. Я не исключаю, что такое есть и в самом Кремле. Никто не хочет толкнуть страну в полную изоляцию (…)", – сказал в интервью Žinių radijаs Лауринкус.

Он заметил, что обычно внимание Запада к такому бывает недолгим.

"На моих глазах померкла реакция на Грузию. за год от большой волны, (…) я видел, как эта волна спадала. (…) Мы видим, что и о Крыме уже никто не говорит", – заметил Лауринкус.

Но он видит признаки того, что на этот раз ситуация будет иной.

"Независим от исхода войны, геополитическая ситуация изменится в корне. Украина - большой и значимый край. Это Европа. Перемены будут не в пользу России. Неважно, что Путин будет говорить о победе, ситуация изменится. Это не только не на пользу Кремлю, это не на пользу и жителям России", – сказал Лауринкус.

В самой Украине ситуация сейчас быстро меняется. Эксперт по обороне Ауримас Навис сказал, что бои за аэропорт под Киевом продолжаются.

Он удивлен тем, что российские военные повторяют те же ошибки, которые допускали в Грозном, Гори.

"Думаю, что украинцы сознательно уступили позиции россиянам, которые шли из Беларуси, потому что это угроза. То, что делает Россия и ее армия - это преступление против человечности и терроризм. Использовать артиллерию, когда брали Чернобыль, зная, что там хранилище радиоактивных отходов, могильник – иначе не скажешь. Украинцы были вынуждены отступить, ведь угрожала катастрофа", – сказал он.

По его словам, так используется тактика террористов. "Они посчитали, что напугают, что могильник не пробьют, но, поймите, война - это такое дело, там все точно не просчитаешь", – заметил Навис.

Нет единого мнения и по вопросу большой колонны танков, которая идет на Киев.

"С ее помощью, видимо, россияне будут пытаться прорваться в одном направлении - на Киев. Извините, но мне это тоже напоминает Грозный. Не знаю, что думает командование. Хочу подчеркнуть и другой момент, он беспрецедентен. Россия явно перешла все границы, видимо решила, что пути назад нет, и сейчас сознательно бомбит гражданские районы. Это Харьков, тот же Киев", – заметил он.

Лауринкус сказал, что ему ситуация напоминает Грузию в 2008 г.

"Я тогда приехал в сентябре. Практически танки, которые были около Тбилиси, уже ушли. Сам Тбилиси не брали, потом шли другие политические процессы. Думаю, у них есть план. (…) Я думаю, они поставят танки вокруг. Будут стоять месяц. Когда танки стояли около Тбилиси, грузины даже ездили по шоссе рядом с ними. Они просто стояли. Но они уже решали политические вопросы. Как тут это будут решать, я не знаю", – заметил он.

По совам Лауринкуса, Путин не может позволить себе выйти из этой ситуации потерпевшим поражение.

"Поражение для него означает, что его власть подошла к концу. Это был бы серьезный вызов. Я заметил, что у них нет единства в этом вопросе", – сказал Лауринкус.

Навис сказал, что действовать должна не только Украина.

"Когда мы видим такую картину, не можем делать рациональные прогнозы. Надо говорить не о том, что дальше (…), а о том, что на этом Путин не остановится, и его генералы тоже. Украина, Киев, пойдет туда, куда мы пустим. Мы этого ждем? Или надо действовать? Действия могут быть прямыми", – заметил он.

Навис предлагает надавить на Россию. "Сплотить, скажем 200 000 военных на границе Польши и Украины, технику, танки. Почему Польша и Литва не могут инициировать коалицию, которая потом обеспечит гуманитарный коридор? (…) Другой момент – полная экономическая, политическая блокада. Я не говорю о тех, кто будет просить политическое убежище, но все остальные граждане России должны быть персонами нон-грата в странах ЕС и НАТО, мы закрываем воздушное пространство, а почему продолжаем покупать нефть и газ?", – вопрошал Навис.