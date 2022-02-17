МИД напоминает, что действует также рекомендация не ездить в Беларусь.

Министерство обращает внимание на то, что в случае российской военной агрессии покинуть Украину будет очень сложно или даже невозможно. Из Украины можно улететь на самолетах коммерческих авиакомпаний или уехать на машине.

Граждан Литвы, которые находятся в Украине, и по каким-либо причинам не могут оттуда уехать, просим немедленно зарегистрироваться на сайте https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы в случае необходимости с ними могли связаться для оказания консульской помощи.

Просьба соблюдать бдительность, следить за новостями, информировать близких о месте нахождения и руководствоваться официальными рекомендациями украинских властей и правительства Литвы.

Посольство Литвы в Украине выполняет все основные свои функции.

Если требуется консульская помощь, обращайтесь в посольство в Киеве, контакты которого можно найти здесь: https://keliauk.urm.lt/location/ukraina

Также напоминаем, что граждане Литвы могут обращаться за консульской помощью по телефонам МИДа +370 5 236 2444 или эл.почте pilieciai@urm.lt.

МИД рекомендует скачать приложение "Путешествуй безопасно" (Keliauk saugiai) и получать необходимую консульскую информацию. iOS: https://goo.gl/dOxeli ; Android: https://goo.gl/rPwrfx; Общая ссылка: http://onelink.to/epmjp5.