Ситуация напряженная: за вторник уже зафиксировано около 170 попыток незаконно попасть в Литву

"Есть движение на той стороне, и сегодня количество не впущенных в Литву уже превысило количество людей, которых развернули за все минувшие сутки – это не какие-то трагические цифры, но уже приближаемся к сотне", – завил представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

По его словам, пока трудно сказать, являются ли они мигрантами, которые уходят с польской границы. Массовых попыток прорыва пока не зафиксировано.

"Таких массовых попыток прорваться точно нет. Есть группы, они движутся, как и раньше, их активизации в разные моменты то выше, то ниже, но давление не снижается", - сказал представитель СОГГЛ.

Число попыток выросло до 170

Во вторник уже зафиксировано около 170 попыток незаконно попасть в Литву из Беларуси, информировал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

"Эти группы есть, видно движение. Не все, которые приблизились (к границе – ред.) сегодня решились на пересечение, были и те, кто отошел", – сказал глава СОГГЛ.

По его словам, видно, что мигранты концентрируются недалеко от пересечения границ Беларуси, Польши и Литвы, в южной части.

Как говорит Г. Мишутис, ситуация более напряженная, чем ранее, однако серьезных беспорядков не фиксировалось.

За минувшие сутки в Литву из Беларуси в запрещённых местах пытались попасть 73 мигранта.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев из Беларуси в запрещенных для пересечения границы местах, 6017 человек не попали в страну.

По данным СОГГЛ, ситуация на границе Литвы с Беларусью во вторник утром стабильная и находится под контролем. Пограничники были передислоцированы, когда мигранты в Беларуси пошли большой колонной к польской границе и попытались ее штурмовать. Сообщается, что в понедельник там собралось около 1-2 тысяч нелегальных мигрантов.