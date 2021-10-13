За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Никого на территорию Литвы не пропустили.
Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис прокомментировал ситуацию так: "В последние дни ситуация становится более сложной. Пограничники соседней страны вне всякого сомнения, также где литовские пограничники не пропускают больше всего мигрантов. Пользуясь информацией, пограничники соседней страны корректируют свои действия, осложняя работу СОГГ в конкретных районах. Количество мигрантов в определенные периоды увеличивается то в одном, то в другом месте на границе протяженностью 678 км и это, мы считаем, не случайно. Практически на всей этой территории нет таких мест, где бы не появлялись мигранты. Поэтому мы считаем, что в данным момент не стоит уточнять места, где не были впущены мигранты".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва в шаге от еще одного критического рубежа: осталось четыре "красных" муниципалитета (18)
В Литве осталось всего 4 "красных" муниципалитета, вся...
Месяц с "паспортом возможностей": магазины объявляют акции и списывают товары (53)
13 октября - ровно месяц назад в Литве ввели новый...
Politico: Восточная Европа расплачивается за низкие темпы вакцинации (2)
Пока Западная Европа празднует успех вакцинации и...
Коронавирус в Литве: 2493 новых случаев, 17 смертей (17)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2493 новых...
Полигон после вывоза мигрантов в ужасном состоянии, муниципалитеты подсчитывают расходы (42)
На Руднинкайском полигоне остались лишь пустые...