За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Никого на территорию Литвы не пропустили.

Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис прокомментировал ситуацию так: "В последние дни ситуация становится более сложной. Пограничники соседней страны вне всякого сомнения, также где литовские пограничники не пропускают больше всего мигрантов. Пользуясь информацией, пограничники соседней страны корректируют свои действия, осложняя работу СОГГ в конкретных районах. Количество мигрантов в определенные периоды увеличивается то в одном, то в другом месте на границе протяженностью 678 км и это, мы считаем, не случайно. Практически на всей этой территории нет таких мест, где бы не появлялись мигранты. Поэтому мы считаем, что в данным момент не стоит уточнять места, где не были впущены мигранты".