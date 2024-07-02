Ситуация на границе с Беларусью не изменилась: потоки не сокращаются, условия для водителей по-прежнему плохие

По данным Дирекции пунктов пограничного контроля (ДППК), грузовых транспортных средств, следующих из Литвы в Беларусь через пограничный пункт Мядининкай и ожидающих выезда насчитывается 700 ед., а через пограничный пункт Шальчининкай – 375. Фиксируемое приблизительное время ожидания на пограничном пункте Мядининкай составляет 106 часов, Шальчининкай – 104 часа.

„Если говорить о пересекших границу конкретными цифрами, то вчера, например, через пункт пропуска Мядининкай в Беларусь выехало 182 грузовых автомобиля, через пункт Шальчининкай – 101. В субботу – 209 (Медининкай) и 104 (Шальчининкай), то, в общем, по триста с небольшим тех грузовых автомобилей выезжают после всех процедур контроля через оба пункта пропуска“, – прокомментировал Г. Мишутис потоки грузовых автомобилей через действующие пункты пропуска на литовско-белорусской границе.

„Ситуация не является какой-то трагичной или особенной, потому что эти очереди здесь уже много лет были. А были разве что единичные случаи, когда их вообще не оставалось, несколько периодов за многие годы, может быть, несколько дней после нового года. Но поток грузовых автомобилей по-прежнему значительный, потоки не снижаются“, – прокомментировал ситуацию Г. Мишутис.

Между тем, генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (МТЛА) Повилас Дрижас утверждает, что с начала марта по сегодняшний день ситуация не изменилась и даже ухудшилась.