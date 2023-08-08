Ситуация на границе с Беларусью и Россией напряженная: Литва предпринимает определенные шаги

"Ситуация на границе с Беларусью и Россией сейчас стабильная. Она остается напряженной. Вероятность провокаций высока, если иметь в виду, что сейчас в Беларуси размещены наемники "Вагнер". Однако пока каких-то особых провокаций или дополнительной активности у границы с Беларусью и Россией мы не видим", – сказал Любаев журналистам после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, заверив, что СОГГ сотрудничает и со службами соседних стран.
Он отметил, что сейчас у границы с Беларусью применяют адекватные положению меры безопасности, а СОГГ готова в кратчайшие сроки разместить на границе дополнительные силы. Любаев сообщил, что принято решение в связи с увеличением числа пограничников на восточной границе.
"Мы с МВД сейчас рассматриваем возможность увеличения наших мощностей на границе с Беларусью. (...) Были приняты соответствующие решения. В ближайшее время мы планируем увеличить наш контингент у границы с Беларусью", – сообщает глава СОГГ.
Он заверил, что сотрудники СОГГ готовы к любым сценариям, проходят подготовку.
"Предусмотрены определенные алгоритмы. Наши пограничники с ними ознакомлены, проводим учения", – сказал Любаев.
"Если ситуацию на границе будут нагнетать, есть возможность включить план прикрытия и в соответствии с этим планом к нам прибудет и Литовская армия, и полиция, и другие ведомства", – продолжил он.
По данным СОГГ, в Беларуси может находиться около 4500 наемников "Вагнера".
"У нашей границы их немного. Сейчас, возможно, их больше около Бреста, если говорить о территории Беларуси. Но вероятность провокаций около нашей границы существует", – повторил Любаев.
Он заметил, что учения белорусской армии у границы с Польшей большой угрозы не представляют.
"Учения проходят, но их масштабы невелики. Большой угрозы на сегодняшний день нет", – сказал глава СОГГ.
Напомним, что наемников "Вагнер" из России перебрасывают в Беларусь. По данным Литвы и Польши, сейчас там находится около 4000 наемников. Они вместе с белорусской армией участвуют в учениях около Бреста, в 30 км от границы с Польшей и 30 км от границы с Украиной.
Польша несколько недель назад решила перевести военные формирования с запада страны на восток.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что, возможно, Литве, Латвии и Польше придется закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью из-за прибытия наемников "Вагнер" осложнится. Однако президент акцентирует, что это крайняя мера.