Ситуация на границе с Беларусью и Россией напряженная: Литва предпринимает некоторые шаги

Он заверил, что сотрудники СОГГ готовы к любым сценариям, проходят подготовку.

"Мы с МВД сейчас рассматриваем возможность увеличения наших мощностей на границе с Беларусью. (...) Были приняты соответствующие решения. В ближайшее время мы планируем увеличить наш контингент у границы с Беларусью", – сообщает глава СОГГ.

Он отметил, что сейчас у границы с Беларусью применяют адекватные положению меры безопасности, а СОГГ готова в кратчайшие сроки разместить на границе дополнительные силы. Любаев сообщил, что принято решение в связи с увеличением числа пограничников на восточной границе.

"Ситуация на границе с Беларусью и Россией сейчас стабильная. Она остается напряженной. Вероятность провокаций высока, если иметь в виду, что сейчас в Беларуси размещены наемники "Вагнер". Однако пока каких-то особых провокаций или дополнительной активности у границы с Беларусью и Россией мы не видим", – сказал Любаев журналистам после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, заверив, что СОГГ сотрудничает и со службами соседних стран.

"Предусмотрены определенные алгоритмы. Наши пограничники с ними ознакомлены, проводим учения", – сказал Любаев.

"Если ситуацию на границе будут нагнетать, есть возможность включить план прикрытия и в соответствии с этим планом к нам прибудет и Литовская армия, и полиция, и другие ведомства", – продолжил он.

По данным СОГГ, в Беларуси может находиться около 4500 наемников "Вагнера".

"У нашей границы их немного. Сейчас, возможно, их больше около Бреста, если говорить о территории Беларуси. Но вероятность провокаций около нашей границы существует", – повторил Любаев.

Он заметил, что учения белорусской армии у границы с Польшей большой угрозы не представляют.

"Учения проходят, но их масштабы невелики. Большой угрозы на сегодняшний день нет", – сказал глава СОГГ.