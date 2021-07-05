Ситуация на границе напряженная – власти ищут места для размещения рекордного числа нелегальных мигрантов

Давно не используемые здания аэродрома в Алитусе в выходные приспособили для размещения более 70 мигрантов.

"Они живут в комнатах, на втором этаже живут мужчины, а на третьем - женщины", – сказала LNK заместитель мэра Алитуса Юргита Шукявичене.

Пограничники говорят, что больше всего мигрантов - граждане Ирака, но в Алитусе многие утверждают, что они из Африки.

"Я из Камеруна. Я три дня пешком по лесам шел из Беларуси в Литву", – сказал один мужчина. Некоторые говорят, что учились в Гродненском университете, но не могли найти работу. Другие вынуждены были покинуть Беларусь, поскольку их выселили из студенческого общежития.

"Не было покоя, я не мог учиться в Беларуси. Поэтому я должен был перебраться в другую страну, чтобы учится, вот я сейчас здесь. Я хочу учиться в Париже", – сказал другой мигрант.

Власти Алитуса в пятницу помогли разместить мигрантов в Капчаместисе (Лаздийский район), а сейчас вынуждены думать, где разместить их у себя. Мигрантов в воскресенье посетила глава МВД Литвы Агме Билотайте.

Власти Алитуса утверждают, что не могут принять больше 71 мигранта. Других свободных помещений в городе нет. Однако власти больше всего волнует вопрос, кто будет платить за содержание мигрантов.

"У нас бюджет небольшой, мы не можем компенсировать подобные незапланированные расходы. После вступления в силу режима ЧС на государственном уровне, придут деньги из госрезерва", – сказала Шукявичене.

Билотайте заверила, что муниципалитетам компенсируют расходы, как это было с расходами, связанными с пандемией коронавируса.

"Мы сегодня обсудили этот вопрос, договорились, что до 7 июля муниципалитеты представят свои возможности и укажут потребности, включая финансы", – сказала Билотайте.

На аэродроме мигранты будут жить 10 дней - столько длится изоляция.

Некоторые мигранты пришли в Литву босиком, у других есть разные проблемы со здоровьем. А "Красный крест" не успевает записывать их пожелания.

"Они просят предметы личной гигиены – зубные щетки, пасту, мыло. Если есть проблемы со здоровьем, просят лекарства. Мы можем купить лекарства только, если у мигрантов есть рецепты врача", – сказала LNK представитель Алитусского отделения "Красного креста" Алдона Турауските.

Местные жители в Алитусе боятся такого соседства. Пограничники уверяют, что мигранты спокойные, больше не бунтуют.

"Мы боимся проблем, шума. Мы не ожидали, что у нас такое возможно..." – сказала местная жительница. Она заметила, что все соседи настроены враждебно.

"Работы у нас очень много, ведь надо организовать перевозку, питание, выполнить другие процедуры. Пограничники работают без выходных. Спать приходится недолго, но мы готовы продолжать работу", – сказал LNK глава Варенской заставы Виргилиюс Раугале.

В Варенском районе для размещения мигрантов выделена школа, здание которой сейчас продают с аукциона.