Ситуация более чем серьезная: в случае войны уехать из Вильнюса не получится

Журналисты портала lrytas.lt интересовались, как в случае войны или другой экстремальной ситуации горожане эвакуировались бы из столицы.

Куда ехать? Бывший премьер Саулюс Сквернялис убежден, что в таком случае из Вильнюса уехать не получится.

"Из Вильнюса есть два выезда – две полосы на проспекте Саванорю и одна полоса по ул. Гарюну, ведущая на основную магистраль. Мы видим, что в обычные дни там формируются заторы, что уже говорить о случае, когда начнется паника", – сказал Сквернялис.

Бывший офицер, эксперт по безопасности и психолог Ауримас Навис сказал, что если в городе начнется паника и жители, а также сами службы не будут знать, что делать, тогда начнутся проблемы – на улицах города образуются заторы.

Он сказал, что из Каунаса ведет много широких дорог, то же самое с Клайпедой.

Эвакуация же из Вильнюса была бы проблемой: в Вильнюсе есть железная дорога, две дороги на запад, дороги узкие, Вильнюс находится в низине.