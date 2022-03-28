Проект был начат с показа французского мюзикла Леоса Каракса "Аннетт".

"Вместе с главой фестиваля Альгирдасом Рамашкой мы часто думали о такой возможности, к сожалению из-за двухлетней пандемии раньше это сделать не удавалось", – сказал гендиректор Театра оперы и балета Йонас Сакалаускас.

"Весна кино" - крупнейшее мероприятие в сфере кино в Литве, а наш театр - самое большое учреждение культуры, к нам ежегодно приходит больше всего зрителей, поэтому наше сотрудничество - естественно. (...). Надеюсь, что подобные сеансы станут традицией", - заметил он.

В течение 4 дней в Театре оперы и балета покажут 8 фильмов:

"Аннетт" Леоса Каракса

"Маленькую маму" Селин Сьяммы

"Цирк" Чарли Чаплина

"Самого лучшего босса" Фернандо Леона де Араноа

"Худшего человека на свете" Йоакима Триера

"Закат" Мишеля Франко

"Алькаррас" Карлы Симон

"Память" Апичатпонга Вирасетакулы