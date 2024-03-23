Синоптики: в выходные похолодает, возможно, пойдет снег

На юге страны будет пасмурно, там местами пройдут дожди, более обильные осадки прогнозируют во второй половине дня. На севере будет облачно с прояснениями, днем осадков не ожидается. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. Воздух прогреется до 6–11 градусов тепла.

В ночь на воскресенье с юго-запада в Литву придет небольшой циклон. Будет пасмурно, небольшие прояснения возможны только местами на западе. Во многих районах прогнозируют осадки. Больше всего осадков прогнозируют на востоке страны. Будет идти дождь, но местами возможен и мокрый снег. Будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.