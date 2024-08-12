Синоптики: в Литву возвращается жара

В понедельник ночью будет 10-15°C, у моря 16-19°C, днем 19-23°C, прохладнее будет на взморье.
Во вторник ночью местами пройдут дожди, ночью они будут идти на севере и северо-востоке. Ночью будет 8-13°C, прохладнее на востоке, на море 14-16°C, на Куршской косе 18°C, днем 20-24°C, прохладнее будет у моря и на севере страны.
В среду ночью без осадков, туман. Ночью будет 8-13°C, у моря14-16°C, на Куршской косе 18°C, днем 22-27°C, прохладнее будет у моря.
В четверг без осадков, ночью на северо-востоке, на востоке ожидаются туманы. Ночью 11-14°C, на косе 16-18°C, днем 24-28°C градусов тепла.
В пятницу утром и днем ожидаются дожди с грозами. Ночью будет 14-18°C, днем 21-26°C, теплее будет на юге страны, прохладнее на море.
В субботу ночью без особых осадков, днем местами пройдут дожди с грозами. Ночью будет 12-17°C, днем 24-28°C, у моря 20-23°C градуса тепла.
В воскресенье время от времени будут идти дожди, больше осадков будет утром и днем. Ночью будет 11-13°C, у моря 15-17°C, днем всего 19-24°C.