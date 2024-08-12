Синоптики: в Литву возвращается жара

В понедельник ночью будет 10-15°C, у моря 16-19°C, днем 19-23°C, прохладнее будет на взморье.

Во вторник ночью местами пройдут дожди, ночью они будут идти на севере и северо-востоке. Ночью будет 8-13°C, прохладнее на востоке, на море 14-16°C, на Куршской косе 18°C, днем 20-24°C, прохладнее будет у моря и на севере страны.

В среду ночью без осадков, туман. Ночью будет 8-13°C, у моря14-16°C, на Куршской косе 18°C, днем 22-27°C, прохладнее будет у моря.

В четверг без осадков, ночью на северо-востоке, на востоке ожидаются туманы. Ночью 11-14°C, на косе 16-18°C, днем 24-28°C градусов тепла.