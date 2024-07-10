2024.07.10 12:56

Синоптики: в Литву пришла 36-градусная жара

 
ru.DELFI.lt
Palangos paplūdimys
Palangos paplūdimys
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни ожидается жаркая погода, прогнозируют тропические ночи. Портал meteo.lt сообщает, что в среду температура поднимется до 30 градусов, а в четверг - до 36.

В среду будет жарко. Погоду обусловит антициклон. Осадков не ожидается.

Karštis Lietuvoje

В среду будет 28–33 градусов тепла.

В ночь на четверг с запада в Литву придет неспокойная погода. С утра дожди с грозами пройдут на западе страны. Ночью будет 16–21 градус тепла.

В четверг днем ожидаются дожди с грозами. Кратковременные дожди пройдут на востоке и в центральных районах Литвы. Местами дожди будут сильными, с грозами. Воздух прогреется до 28–33 градусов, местами до 36 градусов. На западе будет 25–27 градусов тепла.

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