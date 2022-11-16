Небо будет пасмурным, на севере время от времени будет появляться солнце. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется всего до 0-5 градусов тепла.
В ночь на четверг усилится антициклон. Облака рассеются. Ночью будет от 0 на западе до 5 градусов мороза на северо-востоке страны.
В четверг днем на востоке страны будет облачно с небольшими прояснениями, на западе ожидается переменная облачность. На востоке местами возможны небольшие осадки. В некоторых районах прогнозируют гололед. Днем будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
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