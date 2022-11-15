Синоптики уточнили, когда увидим первый снег

В среду ночью циклон еще оставит след осадков на востоке и на юге страны. На севере Литвы днем может выпасть первый снег. Ночью будет от 1 градуса мороза на северо-востоке до 4 градусов тепла на взморье. Днем температура будет подниматься медленно, будет всего 1–4 градуса тепла, только у моря еще будет 6 градусов тепла. Небольшие осадки, в основном снег, прогнозируют и в четверг ночью. В сырых местах и низинах уже возможен гололед, во всей стране ночью будет 0-5 градусов мороза.

В четверг днем в Литву придет холодный антициклон из Скандинавии. Давление поднимется, в небе станет больше пояснений, вероятность осадков уменьшится. На северо-востоке будет около 0, на юго-западе будет чуть выше нуля, на Куршской косе – около 3 градусов тепла.