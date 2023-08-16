Синоптики: среда – самый жаркий день на этой неделе

В среду днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления, поэтому погода будет солнечной. Лишь местами возможны небольшие летние дожди с грозами. Ожидается теплая погода. После обеда воздух прогреется до 29–34 градусов, на западе будет 25–28 градусов тепла.

В четверг ночью будет малооблачно или ясно, вероятность осадков невелика. В западных районах местами возможен туман. Будет 15–20, на востоке местами 21–22 градуса тепла.

В четверг днем ожидается переменная облачность, будут формироваться небольшие дождевые облака. Днем или после обеда местами пройдут небольшие летние дожди с грозами. Воздух прогреется до 26–31 градуса тепла, местами будет еще на пару градусов больше.