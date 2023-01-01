Синоптики сообщили, каким будет начало Нового года: такая погода очень необычная

Теплая воздушная масса, достигшая страны, определит очень необычную для этого времени температуру - 8-13 градусов тепла. Ощущение тепла немного притупит сильный юго-западный, западный ветер, порывы которого во многих местах будут достигать 15-20 м/с.

В ночь на понедельник будет облачно, местами пройдут дожди. Западный, юго-западный ветер в первой половине ночи по-прежнему будет сильным, местами с порывами до 15-17 м/с. Во второй половине ночи он утихнет. Температура понизится до 1-6 градусов тепла.

Новая порция осадков достигнет Литвы в понедельник. До вечера во многих районах будут идти дожди. Ветер будет умеренным, юго-западным, южным. Воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

Дождя во вторник не избежать, температура останется похожей.