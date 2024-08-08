Синоптики сообщают о жаре: воздух прогреется до 29 градусов

Ожидается переменная облачность. После обеда местами появятся дождевые облака, пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.
В пятницу ночью увеличится облачность. И ночью и днем местами появятся дождевые облака. Будет идти небольшой дождь. Температура составит 13–18 градусов тепла.
В пятницу днем будет дождливо. Воздух прогреется до 22–27 градусов.
В выходные ожидаются кратковременные дожди. Днем ожидаются дожди с грозами. Ночи будут теплыми, а днем уже будет прохладнее.
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