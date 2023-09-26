Синоптики сообщают о волне тепла: воздух прогреется до 26 градусов

Во вторник днем без осадков. Днем ожидается переменная облачность, однако солнце время от времени будет появляться в небе. В большинстве районов воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Теплее будет на юге страны, а прохладнее - на севере, где облаков будет больше.
В ночь на среду без осадков. Температура составит 8-13 градусов тепла, местами на юго-западе 14-16 градусов. Днем без осадков и очень тепло, воздух прогреется до 21-26 градусов.
В ночь на четверг будет 10-15 градусов тепла, днем снова будет 21-26 градусов.
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