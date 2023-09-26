Синоптики сообщают о волне тепла: воздух прогреется до 26 градусов

Во вторник днем без осадков. Днем ожидается переменная облачность, однако солнце время от времени будет появляться в небе. В большинстве районов воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Теплее будет на юге страны, а прохладнее - на севере, где облаков будет больше.