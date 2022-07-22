Синоптики сообщают о переменах: снова возвращаются дожди

Днем воздух прогреется до 28–33 градусов, правда, у моря из-за ветра будет всего 24–26 градусов.
В субботу ночью фронт пройдет над страной. Облаков станет больше. Во многих районах прогнозируют дожди с грозами. Утром будет 14–19 градусов.
В субботу днем на большей части территории страны, в основном на востоке, пройдут кратковременные ливни. Местами возможны грозы. В субботу будет тепло. Воздух прогреется до 24–29, у моря до 21–23 градусов.
В воскресенье ночью недалеко от Литвы пройдет небольшой центр циклона. На западе ожидаются кратковременные дожди, на востоке дожди будут затяжными. Местами пройдут грозы. Утром будет 13-18 градусов тепла.
В воскресенье днем во многих местах пройдут дожди, местами сильные. На этот раз на востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем будет всего 18–23 градусов тепла.
По нынешним данным, новая неделя начнется с более теплой и сухой погоды. Небольшие дожди пройдут лишь местами, понемногу станет теплее.
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