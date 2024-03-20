Синоптики снова прогнозируют перемены: сегодня последний такой день

Днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла. В ночь на четверг осадков также не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг днем на западе пойдут дожди. Усилится ветер, воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.

В пятницу ночью во многих районах ожидаются дожди. Будет дуть северный, северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В пятницу днем во многих районах прогнозируют небольшие осадки, ветер усилится до 7-12 м/с. Днем будет 5-10 градусов тепла.