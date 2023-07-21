Синоптики сказали, когда вновь потеплеет: температура днем ​​должна подскочить до 27 градусов

Сегодня, в пятницу, в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих местах ожидаются кратковременные, преимущественно небольшие дожди. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер. Самая высокая температура в Литве сегодня достигнет 18-23 градусов тепла, теплее всего будет в Дзукии.

В субботу в наш регион с юго-запада придет небольшой циклон, несущий довольно много осадков. Облачность увеличится. Ночью, преимущественно в западных районах, днем ​​во многих районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем ​​местами возможны сильные дожди. Ветер ночью будет южный, слабый, днем ​​сменится на западный, станет умеренным, местами возможны и более сильные порывы ветра во время грозы. Сохранится прохлада: температура воздуха ночью понизится до 9-14 градусов, на берегу моря до 16 градусов, днем ​​до 18-20 градусов. Лишь в восточных районах, где дожди пройдут позже других регионов, успеет потеплеть до 21-23 градусов.