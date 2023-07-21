Синоптики сказали, когда вновь потеплеет: температура днем ​​должна подскочить до 27 градусов

Сегодня, в пятницу, в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих местах ожидаются кратковременные, преимущественно небольшие дожди. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер. Самая высокая температура в Литве сегодня достигнет 18-23 градусов тепла, теплее всего будет в Дзукии.
В Вильнюсе также пройдут кратковременные дожди, температура будет колебаться в районе 21 градуса тепла.
В субботу в наш регион с юго-запада придет небольшой циклон, несущий довольно много осадков. Облачность увеличится. Ночью, преимущественно в западных районах, днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами возможны сильные дожди. Ветер ночью будет южный, слабый, днем сменится на западный, станет умеренным, местами возможны и более сильные порывы ветра во время грозы. Сохранится прохлада: температура воздуха ночью понизится до 9-14 градусов, на берегу моря до 16 градусов, днем до 18-20 градусов. Лишь в восточных районах, где дожди пройдут позже других регионов, успеет потеплеть до 21-23 градусов.
И ночью, и днем только местами кратковременно пройдет дождь, солнца будет больше. Ветер - западный, юго-западный. Температура в пасмурную ночь будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла, днем благодаря солнцу воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
В понедельник воздушные массы сместятся с юго-запада. Приближающийся новый атлантический циклон принесет уже более теплую, но опять же влажную погоду. Вновь во многих районах ожидаются кратковременные дожди, более интенсивные днем и с грозами. Ветер будет дуть преимущественно с юга и будет умеренным. Температура ночью не опустится ниже 12-17 градусов, а днем должна подняться до 22-27 градусов.
Во вторник прогнозируется меньше осадков, и теплая погода должна сохраниться.