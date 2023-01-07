Синоптики рассказали, сколько еще будет длиться зимняя погода

В субботу днем будет 3–8, на северо-востоке 9–13 градусов мороза.

В ночь на воскресенье будет идти небольшой снег, температура составит 3–8, на северо-востоке 9–14 градусов мороза, днем будет 1–6 градусов мороза, на юго-западе 0–2 градуса тепла.

В ночь на понедельник местами пройдет снег, днем осадки прогнозируют во многих районах. Ночью и утром ожидается ледяной дождь, гололед. Ночью будет 1–6 градусов мороза, на юго-западе около 0, днем 0–5 градусов тепла.

Во вторник осадки, в основном дождь и мокрый снег. Ночью будет 0–4, днем 1–5 градусов тепла.

В среду ночью в восточных районах прогнозируют осадки, днем местами небольшие осадки. Ночью около 0, днем 0–5 градусов тепла.