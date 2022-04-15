Синоптики рассказали о погоде в праздники: хороших новостей нет

В субботу ночью густые облака уйдут, ожидается больше прояснений. Кратковременные и небольшие осадки ожидаются на юго-востоке страны. Сохранится неприятный ветер. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами гололед.

В субботу днем на западе страны погоду обусловит циклон. На востоке облачность будет выше, прогнозируют небольшие осадки. В основном будет идти дождь, местами мокрый снег. На западе будет больше прояснений. Сохранится сильный северный, северо-западный ветер - 15–17 м/с. Температура днем составит 5–10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облака рассеются, небольшие осадки возможны лишь местами на востоке страны. Ночью будет 0–4 градуса мороза. Местами прогнозируют гололед. Выше нуля будет лишь местами. На погоду в этот день повлияет антициклон, находящийся к западу от Литвы. Ожидается переменная облачность, больше облаков будет на востоке страны. Там местами возможны небольшие осадки. Сохранится холодный северный ветер. Днем будет всего 6–10 градусов тепла.

В понедельник особых перемен не ожидается. На востоке облачность будет выше, на западе ожидается больше прояснений. Особых осадков не ожидается. Ветер немного успокоится. Ночью будет 0–4 градуса мороза. Местами будет 1 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.