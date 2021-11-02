Синоптики рассказали о погоде в начале ноября

Воздух прогреется до 9-12, на северо-востоке будет всего до 8 градусов тепла.

В среду ночью осадки охватят всю страну. Юго-восточный ветер немного успокоится. Температура опустится до 4-8 градусов тепла. Днем в большинстве районов также ожидаются осадки, особенно обильные дожди прогнозируют на западе страны. Снова усилится ветер, на взморье его порывы достигнут 15 м/с. Температура днем составит 7, на западе местами 8 градусов тепла, у моря до 10 градусов тепла.

В четверг ночью дожди будут идти на севере страны, днем - практически повсюду. Ветер немного успокоится, температура практически не изменится.