Синоптики рассказали о погоде: в ближайшие дни грозы отступят

Во вторник днем Литва окажется в зоне повышающегося атмосферного давления. Днем ожидается переменная облачность, осадков будет меньше. Воздух прогреется до 22-27 градусов тепла. У моря будет 18-21°C.
В среду погода будет похожей. Ночью местами возможны небольшие дожди, кое-где возможны грозы. Ожидается туман. Ночью будет 8-13 градусов тепла, местами 14-16 градусов тепла.
Днем будет такая же ситуация - местами небольшие дожди, а кое-где грозы. Днем будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 22-27 градусов.
Оставить комментарий Читать комментарии