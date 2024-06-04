Синоптики рассказали о погоде: в ближайшие дни грозы отступят

Во вторник днем Литва окажется в зоне повышающегося атмосферного давления. Днем ожидается переменная облачность, осадков будет меньше. Воздух прогреется до 22-27 градусов тепла. У моря будет 18-21°C.

В среду погода будет похожей. Ночью местами возможны небольшие дожди, кое-где возможны грозы. Ожидается туман. Ночью будет 8-13 градусов тепла, местами 14-16 градусов тепла.