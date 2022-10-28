Синоптики рассказали о погоде на выходных: ждут приятные перемены

В пятницу днем ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории Литвы пройдут небольшие дожди или ожидается морось. Во второй половине дня воздух прогреется до 11-16 градусов.

В субботу погода почти не изменится. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидается туман, возможен небольшой дождь. Ночью будет 8-13, днем 11-16 градусов тепла.