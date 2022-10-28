aA
В пятницу зона высокого давления немного ослабеет. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью будет 6-11 градусов тепла. В выходные в некоторых городах жителей ждет сюрприз, будет солнечно и без осадков.
Синоптики рассказали о погоде на выходных: ждут приятные перемены
© DELFI / Josvydas Elinskas

В пятницу днем ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории Литвы пройдут небольшие дожди или ожидается морось. Во второй половине дня воздух прогреется до 11-16 градусов.

В субботу погода почти не изменится. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидается туман, возможен небольшой дождь. Ночью будет 8-13, днем 11-16 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава ЦБ Литвы: прогноз инфляции на следующий год может быть увеличен

В последнее время прогноз инфляции все время...

Жесткая политика Литвы привела к трагедии: нелегальному мигранту пришлось ампутировать ногу

Кризис нелегальных мигрантов нередко приводит к...

Значительно растет аудитория ru.Delfi.lt в Литве

В этом году значительно растет аудитория версии на...

Leonardui Cohenui skirta skulptūra (Daniel Lupshitz nuotr.) Leonardo Coheno skulptūra Vilniuje

После публичной критики муниципалитет убрал мусорные контейнеры от памятника Коэну

Неделю назад столичный муниципалитет сообщил, что...

Новое развлечение в Вильнюсе: открывается парк уникальных световых скульптур

С 28 октября жители и гости Вильнюса смогут посетить...