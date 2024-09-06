Синоптики рассказали о погоде на выходные: можно купаться, а вот грибы собирать не получится

Ожидается солнечная и сухая погода, только местами на юго-западе страны возможна небольшая облачность. Воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

В субботу к Литве приблизится масса относительно прохладного воздуха. Утром будет ясно, температура составит 10–15 градусов, только на Куршской косе сохранится 16–18 градусов тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 24–28 градусов тепла.

В воскресенье ситуация почти не изменится. Будет ясно, а значит, солнечно. Утром будет 10–15, у моря до 16–17 градусов тепла. Днем будет 24-28 градусов выше нуля.