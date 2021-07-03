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"Начало июля в Литве будет жарким, поэтому в ближайшие дни на передышку надеяться не придется", – сказал Delfi директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс. Жарко будет не только в выходные.
Синоптики рассказали о новейшем прогнозе: после стихийной жары – еще больше перемен
© Mindaugas Milinis

Согласно нынешним данным, в начале следующей недели жара станет еще интенсивнее.

"И в понедельник, и во вторник местами ожидаются кратковременные ливни, кое-где с грозами. Это будут локальные явления, поэтому отдыхающим на природе стоит поглядывать на небо, чтобы вовремя скрыться, если начнется гроза.

В среду и в четверг в Литве будет около 30 градусов. После обеда возможны ливни и грозы – в жару погода часто бывает неспокойной и переменчивой, резко налетает ветер, идет дождь, а потом снова наступает тишина", - сказал Петкявичюс.

По его словам, по нынешним прогнозам и в выходные часто будут идти кратковременные дожди, а жара, быть может, немного спадет.

"В целом июль в этом году прогнозируют на 2 градуса теплее обычного, значит чаще будет подниматься температура, а прохладное литовское лето вряд ли задержится", - сказал синоптик.

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