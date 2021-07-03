Синоптики рассказали о новейшем прогнозе: после стихийной жары – еще больше перемен

Согласно нынешним данным, в начале следующей недели жара станет еще интенсивнее.
"И в понедельник, и во вторник местами ожидаются кратковременные ливни, кое-где с грозами. Это будут локальные явления, поэтому отдыхающим на природе стоит поглядывать на небо, чтобы вовремя скрыться, если начнется гроза.
В среду и в четверг в Литве будет около 30 градусов. После обеда возможны ливни и грозы – в жару погода часто бывает неспокойной и переменчивой, резко налетает ветер, идет дождь, а потом снова наступает тишина", - сказал Петкявичюс.
По его словам, по нынешним прогнозам и в выходные часто будут идти кратковременные дожди, а жара, быть может, немного спадет.
"В целом июль в этом году прогнозируют на 2 градуса теплее обычного, значит чаще будет подниматься температура, а прохладное литовское лето вряд ли задержится", - сказал синоптик.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Отдыхающие рассказали о ценах на литовских курортах: от 300 евро за выходные на семью, до 1000 евро за двоих (36)
Цены на отдых в Литве в этом году очень разные. Спрос...
Жители Литвы возвращаются в Польшу: какие цены их ждут (45)
В Литве завершился карантин, поэтому жители снова...
Ситуация ухудшается: из-за штамма "дельта" ужесточаются правила для возвращающихся из-за границы в списке пораженных все страны мира (57)
Поскольку в мире быстро распространяется новый опасный...
Нелегальные мигранты сотнями идут в Литву: пограничникам пришлось применить газ и оружие (128)
На границе с Беларусью пограничники задержали еще 116...
Литва, которую не хотят замечать: 15-летняя девочка стала сельской проституткой (62)
15-летняя девочка из асоциальной семьи, проживающей в...