Синоптики рассказали, когда в Литве начнется потепление

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В пятницу днем в Литве будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и мокрый снег.
Žiema Vilniuje
Žiema Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

В Вильнюсе, Утене и Шяуляе будет 1-3, в Каунасе, Паневежисе и Клайпеде до 2-4 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидаются небольшие осадки, в основном снег. Прогнозируют прояснения, температура начнет опускаться: на востоке до 5-7, на западе Литвы до 3-5 градусов мороза, у моря будет около 0. Ожидается гололед.

В субботу днем без особых осадков, будет солнечно. Юго-западный ветер усилится до 15-17 м/с. На востоке будет 0-2, в других районах 3-4 градуса тепла.

В воскресенье облачность увеличится, но обильных осадков не ожидается. Ночью снова прогнозируют гололед, будет 1-6 градусов мороза, холоднее всего будет в Игналине и Утене - около 0, в других районах 2-3 градуса тепла.

В понедельник с запада придет циклон, но осадков пока будет немного, лишь местами, в основном на северо-западе. Потеплеет, местами прогнозируют туман. Ночью ниже 0 будет лишь на востоке и местами на юге, в других районах 0-1, у моря 2-3 градуса тепла. Днем будет 2-6 градусов тепла.

В ночь на вторник будет тепло - 0-5 градусов тепла. Дождь пройдет лишь местами. Днем осадков будет больше. Кроме того, усилится юго-западный, южный ветер, на западе до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 3-7 градусов тепла.

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