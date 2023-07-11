11 июля 2023 г. 08:03

Синоптики рассказали, когда придет жаркая погода

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
Во вторник днем погоду обусловит зона высокого давления.

Ожидается переменная облачность. Днем бес особых осадков. На востоке воздух прогреется до 21-22, в центральных и западных районах – до 23-25 градусов тепла.

В среду ночью облака рассеются, осадков не ожидается. Ночью будет 8-13, на Куршской косе 14-16 градусов тепла.

В среду днем на юго-западе ожидаются дожди, местами с грозами. Потеплеет, воздух прогреется до 23-28 градусов, теплее будет на западе страны.

В другие дни недели прогнозируют небольшие осадки, температура будет похожей.

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