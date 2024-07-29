2024.07.29 09:26

Синоптики рассказали, когда прекратится буря: на части территории выпало катастрофическое количество осадков

 
ru.DELFI.lt

Всю ночь в Литве дул сильный ветер, шли проливные дожди. В понедельник гроза продолжается, жителей призывают без надобности не выходить из дома. Согласно синоптикам, в Литву пришел ураган „Кирсти“, он не успокоится весь день.

„Сегодня придется потерпеть, будет и дождь, и ветер. Сейчас составляю карты. Буду анализировать ситуацию, сколько выпало осадков, уже есть места, где выпало катастрофическое количество осадков“, – сказал Delfi синоптик Литовской гидрометеорологической службы Гитис Валайка.

По предварительным данным, катастрофическое количество осадков выпало в северо-западной части Литвы – Шяуляй, Тяльшяй, Лаукуве.

Ветер может кому-то и кажется неопасным, но синоптик рассказал, в чем его угроза.

„Кому-то порывы ветра, возможно, не кажутся опасными. Особенно тем, кто живет у моря, “ай, что там 20-25 м/с“. Но дело в том, что сейчас - лето. Поздней осенью и зимой деревья без листьев, они легче, им проще выдерживать порывы ветра, летом они с листвой, мокрые, нагрузка большая, ветер 20- 25 м/с очень опасен, dон ломает и валит деревья. Поэтому без электричества остались 160 000 клиентов“, – сказал Валайка.

О поваленных деревьях жителей просят информировать по номеру 1355.

Стихия разыгралась по всей Литве, фотографии и видео в редакцию поступают из разных городов и районов.

За ночь пожарные-спасатели 300 раз выезжали убирать поваленные деревья.

Деревья падали на дома, на машины, на дороги.

Griuvęs medis Viniuje

Представители компании ESO сообщают, что из-за бури больше 160 000 потребителей остались без электричества.

Из-за сильного ветра нарушена работа аэропортов.

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