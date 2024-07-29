Синоптики рассказали, когда прекратится буря: на части территории выпало катастрофическое количество осадков

„Сегодня придется потерпеть, будет и дождь, и ветер. Сейчас составляю карты. Буду анализировать ситуацию, сколько выпало осадков, уже есть места, где выпало катастрофическое количество осадков“, – сказал Delfi синоптик Литовской гидрометеорологической службы Гитис Валайка.

Ветер может кому-то и кажется неопасным, но синоптик рассказал, в чем его угроза.

„Кому-то порывы ветра, возможно, не кажутся опасными. Особенно тем, кто живет у моря, “ай, что там 20-25 м/с“. Но дело в том, что сейчас - лето. Поздней осенью и зимой деревья без листьев, они легче, им проще выдерживать порывы ветра, летом они с листвой, мокрые, нагрузка большая, ветер 20- 25 м/с очень опасен, dон ломает и валит деревья. Поэтому без электричества остались 160 000 клиентов“, – сказал Валайка.