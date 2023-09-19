Синоптики рассказали, когда наступит бабье лето

 
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Palangoje – poilsiautojų rekordas
Palangoje – poilsiautojų rekordas
ФОТО: Mindaugas Milinis
Когда просят сказать, когда заканчивается лето, многие говорят - 31 августа, однако это не совсем точно с точки зрения метеорологов. В разных регионах и в разные годы лето заканчивается в разное время, пишет meteo.lt.

В период с 1991 по 2020 гг. метеорологическое лето в Литве заканчивалось примерно 4 сентября, но в разных районах страны эта дата варьировала: например, в Лаукуве, это было 29 августа, а в Ниде – 16 сентября.

В этом году сентябрь выдался необычайно теплым, поэтому лето еще продолжается.

19 сентября на дворе тепло, и по прогнозам, холодов пока не будет.

Вероятно, в этом году лето закончится рекордно поздно. В последний раз такое фиксировали в 2018 и 2020 годы - соответственно 21 и 22 сентября.

Некоторые жители интересуются, началось ли бабье лето, ведь в полях полно паутины. Если брать за ориентир пауков, то да, бабье лето началось.

А с точки зрения метеорологических процессов надо сначала дождаться окончания метеорологического лета, ведь это явление связано с циркуляцией в атмосфере, когда над Азорскими островами устанавливается антициклон, несущий в наш регион тепло.

Обычно бабье лето наступает (если вообще наступает) после первых заморозков (их пока не было) в конце сентября или в первой декаде октября, т.е. во время золотой осени. Они длится от 1–2 дней до 1–2 недель.

Прогноз:

Во вторник днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

В среду местами пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается туман. Ночью будет 9–14, у моря 15–17, днем воздух прогреется до 17–22 градусов.

В четверг осадков не ожидается. Ночью будет 8–13, на Куршской косе 14–16, днем 21–26 градусов тепла.

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