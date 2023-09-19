Синоптики рассказали, когда наступит бабье лето

В период с 1991 по 2020 гг. метеорологическое лето в Литве заканчивалось примерно 4 сентября, но в разных районах страны эта дата варьировала: например, в Лаукуве, это было 29 августа, а в Ниде – 16 сентября.

В этом году сентябрь выдался необычайно теплым, поэтому лето еще продолжается.

19 сентября на дворе тепло, и по прогнозам, холодов пока не будет.

Вероятно, в этом году лето закончится рекордно поздно. В последний раз такое фиксировали в 2018 и 2020 годы - соответственно 21 и 22 сентября.

Некоторые жители интересуются, началось ли бабье лето, ведь в полях полно паутины. Если брать за ориентир пауков, то да, бабье лето началось.

А с точки зрения метеорологических процессов надо сначала дождаться окончания метеорологического лета, ведь это явление связано с циркуляцией в атмосфере, когда над Азорскими островами устанавливается антициклон, несущий в наш регион тепло.