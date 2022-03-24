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В четверг днем прогнозируют малооблачную погоду. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. У моря будет всего 7-9 градусов.
Синоптики рассказали, когда изменится погода: приятная весна не задержится
© DELFI / Karolina Pansevič

В пятницу погоду обусловит зона высокого давления, поэтому особых перемен не будет. Осадков не ожидается. Ночью будет от -4 до 1 градуса тепла, у моря до 3 градусов тепла. Днем будет 11-16, только у моря 7-9 градусов тепла.

Перемены начнутся с выходных, когда придет активный циклон. Усилится ветер, принесет дождевые облака, похолодает.

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