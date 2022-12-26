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В понедельник погоду в Литве будет определять циклон. Вместе с ним через страну пройдет атмосферный фронт. Ожидается пасмурная погода. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега, в юго-западной части страны пройдут дожди. Ветер юго-восточный, в юго-западной части страны переходящий в южный, юго-западный. Он будет сильным, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Местами возможна метель. Температура будет варьироваться от 0-5 градусов мороза на северо-востоке страны до 1-6 градусов тепла на юго-западе страны.
Синоптики рассказали, какой погоды ожидать: снег сменится дождем, образуется гололед
© DELFI / Orestas Gurevičius

Еще один атмосферный фронт подойдет к Литве в ночь на вторник. Небо пасмурным. Осадки выпадут по всей стране. Снег и мокрый снег сменятся дождем. Местами, наиболее вероятно в северной части страны, сформируется гололед. Будет дуть сильный юго-восточный, южный, юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с на взморье. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, только на северо-востоке страны местами будет 2-5 градусов мороза.

Во вторник плотная облачность постепенно рассеется, местами выглянет солнце. В некоторых районах по-прежнему ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный с порывами до 15-18 м/с. Днем температура будет варьироваться между 1 и 5 градусами тепла.

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