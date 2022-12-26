Синоптики рассказали, какой погоды ожидать: снег сменится дождем, образуется гололед

Еще один атмосферный фронт подойдет к Литве в ночь на вторник. Небо пасмурным. Осадки выпадут по всей стране. Снег и мокрый снег сменятся дождем. Местами, наиболее вероятно в северной части страны, сформируется гололед. Будет дуть сильный юго-восточный, южный, юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с на взморье. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, только на северо-востоке страны местами будет 2-5 градусов мороза.

Во вторник плотная облачность постепенно рассеется, местами выглянет солнце. В некоторых районах по-прежнему ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный с порывами до 15-18 м/с. Днем температура будет варьироваться между 1 и 5 градусами тепла.