Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

В пятницу будет пасмурно и дождливо. Дождь будет идти по всей Литве, особенно обильные осадки прогнозируют на западе страны. Усилится юго-западный ветер, на западе порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Днем будет 3-8 градусов тепла.

В ночь на субботу будет облачно, в большинстве районов пройдут дожди. Порывы ветра местами достигнут 15-17 м/с. Ночью будет 2-6 градусов тепла.

В субботу днем погоду обусловит атмосферный фронт низкого давления. Будет пасмурно и дождливо. Сохранится сильный ветер, на море - порывистый. Воздух прогреется до 3-7 градусов тепла.

В последний день уходящего года погода совсем не напомнит зимнюю. Прояснений практически не ожидается, а осадки сохранятся. Будет идти небольшой дождь. Ночью местами гололед. Ночью ветер будет сильным, а днем успокоится. Будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла ночью, а днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.