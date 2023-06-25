Синоптики рассказали, какой будет погода после выходных

В понедельник ночью облака понемногу рассеются, станет ясно. Местами возможны небольшие дожди. Утром будет 10-15 градусов тепла.
В понедельник утром будет солнечно, но днем появятся дождевые облака, местами пройдут дожди с грозами. Воздух днем прогреется до 21-26 градусов тепла.
Во вторник ночью облака рассеются, местами возможны дожди, днем снова увеличится облачность, ожидаются кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 11-16, днем 22-27 градусов тепла.
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