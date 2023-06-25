Синоптики рассказали, какой будет погода после выходных

В воскресенье днем зона высокого давления ослабеет, с севера придет зона более низкого давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и после обеда местами, наибольшая вероятность на севере, появятся дождевые облака. Местами пройдут кратковременные летние дожди, кое-где с грозами. Днем будет по-летнему тепло, воздух прогреется до 21-26 градусов.