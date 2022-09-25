Синоптики рассказали, какая погода ждет после теплых выходных

Ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, наибольшая его вероятность в северных районах. Днем будет 13–17 градусов тепла.
В понедельник ночью ситуация изменится незначительно. Местами в северных и центральных районах пройдут дожди. Возможен туман. Ночью будет 2–7, на Куршской косе около 9 градусов тепла. Там, где погода будет ясной, ожидаются заморозки до 3 градусов.
В понедельник днем Литва останется в зоне действия западной части циклона. Увеличится облачность, пройдут дожди. Днем будет 13–17 градусов тепла.
В другие дни недели погода будет похожей – днем небольшие осадки, температура изменится незначительно.
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