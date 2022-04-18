Синоптики рассказали, какая погода ждет после Пасхи

Во вторник ситуация почти не изменится. Будет облачно, лишь местами ожидаются прояснения. На юге ожидаются осадки. Утром будет от 0 градусов на севере до 5 градусов в центральной Литве. Днем не будет солнечно, но воздух прогреется до 9–14, только там, где будут идти дожди ожидается всего 6–8 градусов тепла.

В среду на юге и юго-востоке местами пройдут дожди. Ожидается сильный северо-восточный ветер. Утром от 1 градуса тепла в Жемайтии до 6 в центральной Литве. После обеда будет 10–15 градусов тепла.

В четверг давление повысится. На юге местами ожидаются небольшие дожди. Ночью будет 2–7, днем 11–16 градусов тепла.

В пятницу ночью местами на юго-западе возможны небольшие дожди. Ночью будет 2–7 градусов тепла. Днем без осадков, ожидаются прояснения. Воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.

В выходные без осадков, будет теплее чем в пятницу.