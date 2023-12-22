Синоптики рассказали, какая погода ждет на праздники

Ожидается облачная погода, во многих районах пройдут осадки. Чаще всего будет идти мокрый снег и снег. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Температура составит 0–4 градуса тепла, вечером похолодает, ожидается гололед.
В субботу ночью циклон из Литвы не уйдет, будет пасмурно. Снова ожидаются осадки. На большей части территории прогнозируют снег, смешанные осадки еще возможны на юго-западе страны. По-прежнему будет ветрено - 15–20 м/с, у моря до 21–23 м/с. Местами возможны небольшие метели, дороги будут скользкими. Будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В субботу днем особых перемен не ожидается. Будет идти снег и мокрый снег. Сохранится сильный ветер, 15–20 м/с. На большей части территории страны будет около 0 градусов, только на юго-западе будет 2–3 градуса тепла.
В ночь на воскресенье циклон ослабеет, уйдет на северо-восток. По-прежнему будет облачно, прояснения ожидаются лишь местами. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном небольшой снег, Ветер понемногу начнет ослабевать, но ночью все еще будет сильным. Во многих районах ожидается гололед. Температура опустится до 0–4 градусов мороза. Выше нуля она будет лишь на западе страны.
В воскресенье днем давление повысится, будет облачно с небольшими прояснениями. Ожидается снег, но осадки будут небольшими. Ветер будет сильным, но без опасных порывов. Температура будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В начале следующей недели в Литву придет новый циклон. Сова прогнозируют смешанные осадки, гололед и порывистый ветер.