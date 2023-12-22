Синоптики рассказали, какая погода ждет на праздники

Ожидается облачная погода, во многих районах пройдут осадки. Чаще всего будет идти мокрый снег и снег. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Температура составит 0–4 градуса тепла, вечером похолодает, ожидается гололед.

В субботу ночью циклон из Литвы не уйдет, будет пасмурно. Снова ожидаются осадки. На большей части территории прогнозируют снег, смешанные осадки еще возможны на юго-западе страны. По-прежнему будет ветрено - 15–20 м/с, у моря до 21–23 м/с. Местами возможны небольшие метели, дороги будут скользкими. Будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В субботу днем особых перемен не ожидается. Будет идти снег и мокрый снег. Сохранится сильный ветер, 15–20 м/с. На большей части территории страны будет около 0 градусов, только на юго-западе будет 2–3 градуса тепла.