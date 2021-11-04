Синоптики рассказали, какая погода будет в Литве в ноябре

Лаймуте и Альгирдас почти каждый день играют на улице в бадминтон или теннис, чтобы поддержать себя в хорошей форме.

"Для нас главное - не результат. Главное, чтобы ветер не уносил волан", – сказала Лаймуте. Альгирдас занимается спортом босиком, ему не холодно. "Так босиком планирую заниматься спортом до Нового года", – сказал он.

Лаймуте и Альгирдас во время занятий спортом еще наблюдают за журавлями.

"Когда было теплее, птицы были каждый день. Сейчас, видимо, и они собираются в путь", – предположила Лаймуте.

Однако, по прогнозам синоптиков, приятная осень подходит к концу. Те, кто не порадовался хорошей погоде в выходные, никаких улучшений на неделе не увидят. Погода в Литве обещает быть мрачной.

"Почти каждый день до конца недели будут идти дожди, осадки ожидаются и ночью", – прогнозирует синоптик Витаутас Сакалаускас.

В конце недели усилится ветер, поэтому станет еще неприятнее. Правда, температура серьезно изменится не должна.

По словам синоптиков, ноябрь будет достаточно теплым.

"Температура в ноябре будет на два градуса выше нормы. Значит, будет теплее, чем обычно. К сожалению, осадков прогнозируют больше, чем характерно для этого времени года", – сказал Сакалаускас.

Средняя температура в ноябре в Литве обычно составляет 3 градуса выше нуля.