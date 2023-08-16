Синоптики рассказали, где во вторник погода была самой жаркой

По словам синоптиков, во вторник местами прошли кратковременные ливни с грозами.

Воздух прогрелся до 29–34 градусов, а на северо-востоке было 27–28 градусов.

Особенно жарко было в Друскининкае и в Калварии (33,8°C), в Алитусе, Марямполе и Шакяе было 33,5°C.

До рекорда 15 августа не хватило 0,6 градуса (рекорд: 34,3°C, был установлен в Вильнюсе в 2010 году)", – писали синоптики. Минувшая ночь также была теплой.

"Местами фиксировалась тропическая ночь (температура не падала ниже 20,0°C). Самая низкая температура во многих районах составила 16–22 градусов. Прохладнее всего было в Шилуте и Скуодасе, около 15°C. Самой жаркой ночь была в Укмерге - 22,1°C", – сообщают синоптики.

В среду днем прогнозируют летние дожди с грозами.