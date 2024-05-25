2024.05.25 11:06

Синоптики рассказали, где в выходные чаще будут идти дожди

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
В выходные в Литве прогнозируют кратковременные ливни, однако осадки будут неравномерными – в субботу на юге и на юго-западе дожди будут сильными, а на севере и северо-востоке кратковременными и небольшими.

Во многих регионах страны прогнозируют грозы. Во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с, возможен град. Воздух прогреется до 24-29 градусов.

В ночь на воскресенье пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ночью будет 12-17 градусов тепла.

В воскресенье днем больше всего осадков ожидается на западе Литвы, там прогнозируют ливни и грозы. Усилится ветер, воздух прогреется до 23-28 градусов.

В начале следующей недели дождей не ожидается – в понедельник и вторник вероятность осадков невелика, температура останется высокой.

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